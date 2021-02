NVIDIA RTX 3080 Ti: debutto ad Aprile, ma con “solo” 12 GB (Di domenica 7 febbraio 2021) La nuove ad attesa NVIDIA RTX 3080 Ti potrebbe debuttare in primavera nel mese di Aprile secondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle scorse ore. Si tratta di una “gemella” della RTX 3090 Trovare una scheda video è praticamente impossibile di questi tempi, ma in molti stanno mettendo da parte le risorse per una NVIDIA RTX 3080 Ti. Questa scheda potrebbe essere particolarmente interessante perché si tratterebbe di una scheda quasi del tutto identica alla top di gamma RTX 3090, ma ad un prezzo ben inferiore (almeno in teoria, poi il mercato ci dirà quale sarà il prezzo reale). L’idea è certamente quella di controbattere alla AMD RX 6900 XT, una scheda grafica poco meno potente di RTX 3090 che però viene proposta ad un prezzo (sempre di listino ovviamente) di circa 500 dollari inferiore. Il ... Leggi su tuttotek (Di domenica 7 febbraio 2021) La nuove ad attesaRTXTi potrebbe debuttare in primavera nel mese disecondo le ultime indiscrezioni trapelate nelle scorse ore. Si tratta di una “gemella” della RTX 3090 Trovare una scheda video è praticamente impossibile di questi tempi, ma in molti stanno mettendo da parte le risorse per unaRTXTi. Questa scheda potrebbe essere particolarmente interessante perché si tratterebbe di una scheda quasi del tutto identica alla top di gamma RTX 3090, ma ad un prezzo ben inferiore (almeno in teoria, poi il mercato ci dirà quale sarà il prezzo reale). L’idea è certamente quella di controbattere alla AMD RX 6900 XT, una scheda grafica poco meno potente di RTX 3090 che però viene proposta ad un prezzo (sempre di listino ovviamente) di circa 500 dollari inferiore. Il ...

tuttoteKit : #Nvidia RTX 3080 Ti: debutto ad Aprile, ma con 'solo' 12 GB #NVIDIARTX30 #tuttotek - infoitscienza : RTX 30: Nvidia vuole si dica chiaramente se i portatili montano una Max-Q - HOverclock : Come ben sappiamo NVIDIA per le sue soluzioni grafiche GeForce RTX 3000 Founders Edition ha adottato un PCB che fin… - HwlegendM : Come ben sappiamo NVIDIA per le sue soluzioni grafiche GeForce RTX 3000 Founders Edition ha adottato un PCB che fin… - HWLegend : Come ben sappiamo NVIDIA per le sue soluzioni grafiche GeForce RTX 3000 Founders Edition ha adottato un PCB che fin… -