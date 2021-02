Napoli, Gattuso. “Ci siamo fatti gol praticamente da soli” (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole di Gennaro Gattuso al termine del match contro il Genoa: “Abbiamo pagato caro gli errori. Ci siamo fatti gol praticamente da soli. Ci sono stati errori di postura che erano evitabilissimi. Purtroppo giochiamo ogni tre giorni e su certe fasi di costruzione non abbiamo tempo di lavorare tanto. Però faccio i complimenti alla squadra per l’impegno e per l’atteggiamento caratteriale. Purtroppo il rammarico è che stiamo perdendo gare in fotocopia. Comandiamo il gioco ma subiamo gol e costruiamo occasioni senza concretizzare. I ragazzi stanno facendo di tutto per recuperare dalla stanchezza. Oggi abbiamo rivisto Osimhen con più minuti e con una risposta buona. Noi stiamo facendo di tutto per recuperarlo ma non possiamo usare la bacchetta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Queste le parole di Gennaroal termine del match contro il Genoa: “Abbiamo pagato caro gli errori. Cigolda. Ci sono stati errori di postura che erano evitabilissimi. Purtroppo giochiamo ogni tre giorni e su certe fasi di costruzione non abbiamo tempo di lavorare tanto. Però faccio i complimenti alla squadra per l’impegno e per l’atteggiamento caratteriale. Purtroppo il rammarico è che stiamo perdendo gare in fotocopia. Comandiamo il gioco ma subiamo gol e costruiamo occasioni senza concretizzare. I ragazzi stanno facendo di tutto per recuperare dalla stanchezza. Oggi abbiamo rivisto Osimhen con più minuti e con una risposta buona. Noi stiamo facendo di tutto per recuperarlo ma non posusare la bacchetta ...

