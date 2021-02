Mobilitazione per Zaki, da un anno in prigione in Egitto: 'Basta, liberatelo' (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo studente egiziano, iscritto all'università di Bologna, è in carcere al Cairo, accusato di propaganda sovversiva e terrorismo. I movimenti, insieme alla famiglia e alla diplomazia, ne chiedono la ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 7 febbraio 2021) Lo studente egiziano, iscritto all'università di Bologna, è in carcere al Cairo, accusato di propaganda sovversiva e terrorismo. I movimenti, insieme alla famiglia e alla diplomazia, ne chiedono la ...

Lo studente egiziano, iscritto all'università di Bologna, è in carcere al Cairo, accusato di propaganda sovversiva e terrorismo. I movimenti, insieme alla famiglia e alla diplomazia, ne chiedono la ...

Umbertide, mobilitazione per Patrick Zaki "Coloriamoci di giallo"

Un anno di carcere senza un processo: Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna, era stato arrestoato il 7 febbraio scorso al suo ritorno in Egitto ...

Zaki ha 28 anni e prima del suo arresto stava studiando per il suo dottorato in studi di genere all’Università di Bologna. Il giorno in cui è stato arrestato si trovava in Egitto per una breve vacanza ...

