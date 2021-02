Mediaset diffida ex concorrente del Grande Fratello Vip | Alfonso Signorini lo querela

(Di domenica 7 febbraio 2021)avrebbeto Stefano Bettarini Arrivano delle notizie poco positive per Stefano Bettarini, exdella quinta edizione delVip. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia, l’ex calciatore della Sampdoria e della Nazionale di calcio sarebbe statoto da. Ma non è finita qui. Oltre alladel Biscione sarebbe seguita unada parte del conduttore del reality show di Canale 5,. Sembra anche che coinvolgerà altri due personaggi forse legati al GF.avrebbeto l’ex gieffino Sul sito diretto da Roberto D’Agostino, fra le informazioni a riguardo si legge anche: “Doge Flash, ...

trash_italiano : #GFVIP: Mediaset diffida Stefano Bettarini, Alfonso Signorini lo querela - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP continua la bufera su Stefano Bettarini: 'Mediaset lo diffida, Alfonso Signorini pronto… - WSimoSimo : @masetipobho Pochissimo visto la diffida anche a mediaset - g_daniela_ : RT @DrApocalypse: L’avvocato di #LauraPausini che diffida Mediaset e fa cagare sotto tutto il #GfVip, dagli autori agli uscieri di Cinecitt… - biagiochi : RT @ahoy_mat98: Dov’è la diffida da parte di Mediaset per questo essere? Provo SCHIFO, fate girare. -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset diffida

ha deciso di diffidare Stefano Bettarini dopo i numerosi attacchi a mezzo social al Grande Fratello Vip - si legge su Dagospia - , dichiarazioni ritenute lesive e diffamatorie nei confronti ...Néné Stefano Bettarini hanno commentato l'accaduto e la presuntadi cui parla Dagospia.Edizione da record negativo per Alfonso Signorini: sono 5 i concorrenti squalificati dal Grande Fratello VIP 5 ...APPROFONDIMENTI DI PADRE IN FIGLIO Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta in lacrime dice «Ti voglio. DOLCI RICORDI GF Vip, Dayane Mello: «Quell'angelo biondo come mio. A riportare cosa starebbe accaden ...