Liverpool | mea culpa Alexander-Arnold | “Non sono in forma | non ci sono scuse ma…”

Spera di ribaltare ogni cosa a partire dalla sfida odierna contro il Manchester City, eppure, Trent Alexander-Arnold sa bene di non vivere il suo miglior momento della carriera. L'esterno del Liverpool, parlando a Sky Sports, ha ammesso di essere non al top di rendimento e di non cercare scuse per questa situazione.Trent Alexander-Arnold: "Non ci sono scuse. Non sono in forma"caption id="attachment 908333" align="alignnone" width="1024" Trent Alexander-Arnold (getty images)/caption"Se sono all'altezza dei miei standard? No, non lo sono", ha ammesso subito Trent

