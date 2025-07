Milan sprint verso la beffa | Merlier fa il tris

Niente bis per Jonathan Milan: glielo nega Tim Merlier, stavolta senza fotofinish come a Dunkerque, ma con uno sprint così prepotente da non temere rivali e vento. Volata dove i se e i ma restano tutti sulle spalle del gigante friulano, perfetto nel prendere la traiettoria a filo di transenne: avesse usato un rapporto meno agile, chissĂ . "Ci riproveremo", dice l’azzurro pensando alle prossime occasioni: dopo le montagne, che si profilano all’orizzonte oggi col primo arrivo in quota. Non poteva che finire allo sprint sul viale che a Chateauroux hanno intitolato a Cavendish, qui vincitore per tre volte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, sprint verso la beffa: Merlier fa il tris

In questa notizia si parla di: sprint - milan - merlier - beffa

Milan, rinnovi in primo piano: sprint per Pulisic, e Theo… - Milan, ecco il focus sui rinnovi: concentrazione su Theo e Pulisic In casa Milan, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano i rinnovi contrattuali di alcuni top player.

Milan, rinnovi in primo piano: sprint per Pulisic, e Theo… - Milan, ecco il focus sui rinnovi: concentrazione su Theo e Pulisic In casa Milan, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano i rinnovi contrattuali di alcuni top player.

Milan, rinnovi in primo piano: sprint per Pulisic, e Theo… - Milan, ecco il focus sui rinnovi: concentrazione su Theo e Pulisic In casa Milan, la dirigenza è al lavoro su diversi fronti, e tra le priorità spiccano i rinnovi contrattuali di alcuni top player.

Ancora una volta beffati. Oggi tra l’Italia la vittoria al Tour ci si mettono Remco Evenepoel e Tadej Pogacar. Edoardo Affini tira fuori una crono spettacolare, 53,2km/h sui 33km di percorso, ma non basta. Remco fa 54km/h netti per scavare un gap di 33’ prenden Vai su Facebook

Tour de France, 9a tappa: Merlier beffa Milan al fotofinish; TOUR DE FRANCE. DOPPIETTA MERLIER, MILAN BEFFATO ALLO SPRINT; Tour de France, 3a tappa: Merlier beffa Milan allo sprint, l'Italia non vince piĂą. Philipsen, caduta e ritiro.

Milan, sprint verso la beffa: Merlier fa il tris - Il gigante friulano sfiora la doppietta al Tour: "Ci riproveremo". msn.com scrive

MIlan, beffa in volata al Tour - Il fenomeno friulano, secondo, consolida il primato nella classifica a punti ... Secondo rainews.it