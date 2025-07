Dramma a Caivano bimbo morso da ragno violino in casa | corsa al Santobono di Napoli

Un bambino di quattro anni, residente nel cuore del centro storico di Caivano, è stato vittima del morso di un ragno violino. A seguito della lesione cutanea causata dal veleno, il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per rimuovere l’area necrotica che si era sviluppata sulla coscia. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dramma a Caivano, bimbo morso da ragno violino in casa: corsa al Santobono di Napoli

