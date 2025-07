Governo assente a Wimbledon | trionfa Sinner ma l’Italia ufficiale non c’è

Era il momento perfetto per esserci. Per una volta, per una benedetta volta, l’Italia non saliva sul podio delle polemiche ma su quello della storia. Eppure, mentre Jannik Sinner diventava il primo italiano a vincere Wimbledon, nella tribuna delle autoritĂ nessuno del governo italiano si è visto. Una giornata epocale, un campo di erba sacra, gli occhi del mondo addosso. A stringere la mano al vincitore non c’era nessun ministro dello Sport, nessun ambasciatore, nessuna delegazione ufficiale italiana. Solo i familiari, il team, e il tennis. Nessuno in tribuna, ma post sui social. La Premier Giorgia Meloni, il vicepremier Salvini, la segretaria del Pd Elly Schlein: tutti pronti a esultare a trionfo avvenuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

