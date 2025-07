Il Chelsea vince dominando il Mondiale per Club di calcio

Il Chelsea alza al cielo il Mondiale per Club per la seconda volta nella sua storia, la prima con la nuova formula. I blues hanno battuto con un secco 3-0 a sorpresa il Psg favorito prima del fischio iniziale. Basta un tempo agli uomini di Enzo Maresca grazie alla doppietta di Cole Palmer e alla firma di Joao Pedro. Nel finale di gara rosso diretto a Joao Neves, reo di aver tirato i capelli a Cucurella durante un’azione. Dopo il fischio finale, rissa in campo con Luis Enrique che colpisce con una manata Joao Pedro. Anche Donnarumma molto nervoso: spintonato da diversi giocatori del Chelsea e calmato più tardi da Maresca. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il Chelsea vince, dominando, il Mondiale per Club di calcio

