Mercato Inter Dumfries via con la clausola? Ecco l’ultima idea per la corsia destra!

Il sostituto può arrivare dalla Serie A. Il mercato Inter sta preparando il futuro della fascia destra in vista della possibile partenza di Denzel Dumfries. La clausola rescissoria di 25 milioni di euro, valida fino alla fine di luglio, potrebbe favorire il suo trasferimento, e nel caso in cui l’olandese lasci la squadra, la dirigenza nerazzurra ha giĂ individuato un possibile sostituto. Tchatchoua: il giovane talento del Verona che interessa all’Inter. Secondo quanto riferito da Sky Sport CH, uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter è quello di Jackson Tchatchoua, giovane esterno destro del Verona, classe 2001. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Dumfries via con la clausola? Ecco l’ultima idea per la corsia destra!

Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma - di Redazione Infortunati Inter, come stanno Thuram, Dumfries e Zielinski? Buone notizie in vista della Roma, prossima avversaria dei nerazzurri.

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti – VIDEO - di Redazione Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti.

Denzel #Dumfries può lasciare l’Inter per 30 milioni: spunta una clausola attivabile entro metà luglio. L'Inter deve difendersi dalle pretendenti e rimarrebbe scoperta sulla fascia destra Vai su X

? A me risulta che l'Inter abbia fatto una chiamata all'entourage di Dodò per cautelarsi in caso qualcuno paghi la clausola di Dumfries. Fonte: Nico Schira Vai su Facebook

Dumfries, la clausola spaventa l'Inter: fino al 15 si prende con poco, City e Barça ci pensano; Come funziona la clausola di Dumfries con l'Inter e quando può essere esercitata: tutti i dettagli; Inter, la clausola rescissoria di Dumfries scade a fine luglio.

Dumfries in bilico all'Inter: i possibili sostituti sulla fascia destra in caso di cessione - Il futuro di Dumfries è tutt'altro che scritto: qualora dovesse cederlo, l'Inter punterebbe su un nuovo profilo. msn.com scrive

DUMFRIES ADDIO INTER: il Barça paga la CLAUSOLA, accordo entro 7 giorni I Chivu sta perdendo tutti i pezzi - L'olandese è uno dei pezzi pregiati della rosa interista e il club catalano potrebbe tentare l'affondo nei prossimi in questi giorni ... Come scrive ilposticipo.it