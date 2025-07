Hai scrollato Instagram e ti sei imbattuto in Jason Momoa che flette i bicipiti con la naturalezza di chi si gratta il naso? O in The Rock che mentre solleva i pesi parla di quello che ha mangiato a pranzo? Sicuramente, almeno una volta, avrai pensato a quanto sarebbe stato bello avere quei muscoli e quel fisico. Benvenuto nel club. L'ossessione per i bicipiti scolpiti è diventata più virale del video del gatto che cade dalla scrivania. Già dagli anni '80, quando Sly e compagnia bella ci ricordavano quanto i nostri fisici fossero inadeguati (a cosa, decidetelo voi). Ma tra le tante star di Hollywood che sembrano uscite da un laboratorio di bioingegneria e fit influencer che ci promettono miracoli già a partire dal settimo giorno di workout, abbiamo perso di vista una domanda fondamentale: quanto dovrebbero essere grandi i nostri bicipiti? La risposta, come scoprirai, è più interessante di quanto immagini. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Quanto dovrebbero essere grandi i tuoi bicipiti in base alla tua età