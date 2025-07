Eccellenza Toscana Colligiana mix tra giovani e veterani Ultimi tasselli per la prossima stagione

Ultimi tasselli nella Colligiana per il prossimo campionato di Eccellenza Toscana: con l’ossatura della squadra costruita, la dirigenza del club sta riempiendo le ultime caselle. Quella a disposizione del nuovo tecnico Marco Guidi sarà una rosa molto giovane, supportata da elementi d’esperienza. Lo indicano gli ultimi annunci: oltre alla conferma dell’attaccante Francesco Montagna, già importante elemento della formazione dello scorso anno, sono arrivati al ’Gino Manni’ anche i centrocampisti Gabriele Vitale (lo scorso anno al San Gimignano) e Christian Caponi, proveniente dagli Juniores Nazionali del Siena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza Toscana. Colligiana, mix tra giovani e veterani. Ultimi tasselli per la prossima stagione

In questa notizia si parla di: eccellenza - toscana - colligiana - tasselli

Sanità toscana, eccellenza e criticità . Prime visite, oncologia, maternità : ecco il report - Il quadro complessivo mostra segnali positivi, con circa il 71% dei quasi 200 indicatori monitorati che risultano in miglioramento o stabili rispetto al 2023

Eccellenza Toscana. Manganelli, De Vitis, Cefariello e Curcio. Poker di conferme per l’Asta Taverne - Dopo l’annuncio dell’arrivo di Alessandro Bartoli nel ruolo di direttore sportivo, della conferma di Stefano Bartoli in panchina e della composizione dello staff tecnico, l’Asta Taverne ha ufficializzato, nelle scorse ore, la permanenza, in maglia arancioblù, di quattro giocatori: Pietro Manganelli (foto), Alessandro De Vitis, Christian Cefariello e Alessandro Curcio.

L’eccellenza toscana. A Pisa gli stati generali della farmaceutica: "Patrimonio del Paese" - di Gabriele Masiero PISA I numeri più di tutto descrivono l’importanza di un segmento economico strategico per l’Italia: 54 miliardi di export, oltre 90% della produzione nel 2024 pari a 56,1 miliardi; +21,2 miliardi saldo estero farmaci e vaccini nel 2024; 4 miliardi di investimenti in ricerca e produzione all’anno; 71 mila addetti e oltre 150 mila con l’indotto (90% laureati e diplomati, 45% donne e un incremento dell’8% di occupazione nell’ultimo quinquennio con una quota che raggiunge il 21% tra gli under 35).

Coppa Italia Eccellenza. La Rondinella vince ma è fuori: Colligiana agli ottavi; Eccellenza Toscana. Colligiana, mix tra giovani e veterani. Ultimi tasselli per la prossima stagione.

Calcio Eccellenza Toscana. Rivoluzione alla Colligiana. Guidi è il nuovo allenatore - Comincia a delinearsi la struttura della Colligiana che affronterà il campionato di Eccellenza Toscana. Scrive msn.com

Eccellenza Toscana. Colligiana a caccia di tre punti pesanti. Mazzola ... - La Colligiana, seconda forza del campionato a meno due dalla capolista Scandicci, attende al Gino Manni la Baldaccio Bruni, ... Segnala sport.quotidiano.net