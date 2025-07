Make-up a prova di acqua e sudore | i trucchi

Si può ridurre al minimo la trousse e i prodotti utilizzati, ma in estate il rischio di ritrovarsi il trucco rovinato dal sudore è concreto: tra caldo e umiditĂ il make-up finisce per sciogliersi, tra fondotinta pastosi, mascara e matita sbavati e pelle lucida. Bisogna dunque rinunciare al trucco in estate per “salvare la faccia”? Assolutamente no: è sufficiente adottare una serie di accorgimenti, e scegliere i prodotti adeguati, per avere un make-up flawless e a prova di sudore. Non è infatti la quantitĂ di prodotti applicati, ma il modo in cui si applicano a garantire una lunga durata al trucco. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Make-up a prova di acqua e sudore: i trucchi

In questa notizia si parla di: make - prova - sudore - acqua

Tantouring: il make up a prova di caldo dal finish naturale e duraturo - Life&People.it | Per una stagione all’insegna della bellezza e della naturalezza, le beauty guru più astute hanno pensato ad una soluzione resistente al caldo estivo che unisce estetica e comfort: il tantouring, rituale di make up per scolpire il viso senza l’utilizzo di fondotinta o polveri che fanno sudare la pelle.

Caldo e sudore mettono a dura prova la tua pelle mista, grassa e/o a tendenza acneica? Prova il nostro Cleanance Gel Detergente: in un solo gesto deterge, rimuove il make-up, purifica e opacizza delicatamente, aiutando a eliminare le impuritĂ che ostruis Vai su Facebook

Come sudare di meno in estate: trucchi per la pelle e per il make-up anti-sudore; Trucco anti-sudore: il make-up a prova di caldo torrido; 5 mascara waterproof sotto ai 10 euro.

Make up estivo a prova di sudore anche in estate - ilGiornale.it - Scegliendo prodotti waterproof resistenti all'acqua, è però possibile avere un make up sempre perfetto anche in vacanza al mare. Segnala ilgiornale.it

Puoi persino immergerti nell’acqua, non va via: la cipria waterproof migliore in assoluto è questa, ti salva l’estate - Non va via con acqua, umidità e sudore, ma che vorresti di più? Secondo sfilate.it