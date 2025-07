quando calcio e ciclismo si fanno cultura

In casa, negli ultimi anni, l’abbiamo vista spesso: sotto i portici della via Emilia con le storie dei ciclisti più amati – e intergenerazionali: da Bottecchia a Pantani – nei giorni in cui il Giro è passato a Modena, in alcuni spettacoli itineranti in città e in provincia – due da ricordare: uno sullo scudetto dei Vigili del Fuoco di La Spezia del 1944, uno su Socrates e la Democracia Corinthiana, in collaborazione con lo Sted – o al Festivalfilosofia. Ora, e ormai già da un po’ di tempo, Mo’ Better Football, sta portando Modena in trasferta e, così, nell’ultimo anno si sono viste mostre di figurine, quelle dell’archivio del collezionista sanfeliciano Gianni Bellini, in Germania durante l’Europeo 2024 (ad Amburgo, Stoccarda e Monaco di Baviera), ma anche in Scozia, a Glasgow, con i loghi di Mo’ Better Football, del Comune di Modena e di Panini sugli schermi di Hampden Park e una mostra che raccontava, appunto, la storia delle sfide tra Italia e Scozia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

