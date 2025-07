Le mie vittorie? Un viaggio nell’anima Il runner Chiari tra fatica e passione

Una salita, una vita: la storia di Alessandro Chiari (nelle foto). Ci sono gare che non si vincono con il cronometro, ma con il cuore. La Pistoia-Abetone, 50 km in salita tra asfalto rovente, tornanti infiniti e silenzi di montagna, è una di queste. E per Alessandro Chiari, non è solo una corsa: è un viaggio nell’anima, una prova di resistenza, fisica ma soprattutto interiore. Una settimana fa ha tagliato di nuovo il traguardo in cima alle Piramidi. A poco più di un mese dalla 100 km del Passatore, con il caldo che piegava le gambe e svuotava la testa, Alessandro è andato avanti. E lo ha fatto grazie a una forza che va oltre il corpo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

