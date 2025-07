In un recente rapporto, Amnesty International ha denunciato l’allarmante aumento delle condanne a morte eseguite in Arabia Saudita, soprattutto per reati di droga e in particolare nei confronti di cittadini stranieri. Tra gennaio 2014 e giugno 2025, secondo fonti di stampa ufficiali, sono state messe a morte 1816 persone, quasi una su tre per reati di droga che secondo le norme e gli standard internazionali non possono essere puniti con la pena capitale. Delle 597 esecuzioni per reati di droga del decennio, quasi tre quarti hanno riguardato cittadini stranieri. Nel 2024 le esecuzioni in Arabia Saudita sono state complessivamente 345; nei primi sei mesi del 2025 sono state 180. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arabia Saudita, anche quest’anno sarà record di condanne a morte