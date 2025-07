Osimhen-Napoli c’è il dietrofront | la richiesta del Galatasaray

Si cerca ancora l’intesa, dietrofront del nigeriano: il Napoli lo accontenta. La trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray prosegue spedita verso quella che sembra, finalmente, una conclusione. Le difficoltà incontrate hanno fatto prolungare tutta l’operazione, di fatto rallentando anche alcune operazioni di mercato della dirigenza azzurra, che adesso attende l’addio di Osimhen per concentrarsi nuovamente sul resto. Il Napoli accoglie la richiesta del Gala, la volontà di Osimhen. Come rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ci sarebbe stato un dietrofront rispetto alla convocazione dell’attaccante nigeriano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Osimhen-Napoli, c’è il dietrofront: la richiesta del Galatasaray

