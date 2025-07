Addio a Ferretti presidente del ripescaggio in C

AREZZO Si è spento sabato scorso all’etĂ di 77 anni, dopo una lunga malattia, Mauro Ferretti, ex presidente dell’Arezzo dal gennaio del 2013 al novembre del 2017. Difficile riassumere in poche righe quei quattro anni e dieci mesi di presidenza segnati dal’ambizione di vincere la serie D sul campo, dal ripescaggio sotto la spinta soprattutto della piazza e dell’allora tecnico Capuano. Il sogno della serie B sfumato nella lotteria dei playoff, e poi l’ultimo periodo della propria presidenza segnato da bilanci in sofferenza e da quella decisione di compiere un passo indietro, cedendo la societĂ . Imprenditore romano nel settore delle pulizie industriali, Ferretti rilevò il club amaranto il 9 gennaio del 2013, dalla Sport&Events di Gino Severini, presentandosi poche ore dopo al campo di allenamento in viale Gramsci per conoscere squadra e staff. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Ferretti, presidente del ripescaggio in C

