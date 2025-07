Supplenze DSGA 2025 26 come procedere per i posti vacanti e disponibili | l’ordine di priorità

Come coprire i posti rimasta vacanti eo disponibili per il profilo dei DSGA, ora funzionari ed EQ? La circolare sulle supplenze a.s. 202526 si rifĂ all'articolo 14 del CCNI 202528 e all'articolo 57, commi 1 e 3 del CCNL 201921. L'articolo Supplenze DSGA 202526, come procedere per i posti vacanti e disponibili: l’ordine di prioritĂ . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

