Boris Becker si sbilancia su Sinner | Il suo più grande avversario è se stesso Nessuno sarebbe tornato così dopo 3 mesi

Jannik Sinner è il nuovo campione di Wimbledon. Dopo aver battuto in rimonta lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale per 4-6 6-4 6-4 6-4, il numero uno al mondo è diventato il primo tennista azzurro della storia a trionfare in singolare ai Championships. Con questo risultato, il 23enne altoatesino si aggiudica il quarto titolo Major in carriera (su due superfici diverse) avvicinandosi a -1 dal rivale generazionale Alcaraz. Boris Becker, ex giocatore tedesco capace di vincere 6 Slam tra il 1985 ed il 1996, era ospite di Sky Sport e ha parlato in questi termini di Jannik: " Il più grande avversario di Sinner è se stesso riflesso allo specchio.

