L’estro di Ievo pronto ad incantare ancora Martina

Tarantini Time Quotidiano Il Martina Calcio è lieto di annunciare il prolungamento di contratto con Lorenzo Ievolella fino alla stagione 202627. Classe, talento e crescita costante: Lorenzo, esterno ex Polimnia, è arrivato a Martina nel febbraio 2023. Con la maglia biancazzurra ha collezionato finora 60 presenze, mettendo a referto 6 goal e 7 assist in tutte le competizioni. Nell’ultima regular season il suo impatto si è fatto sentire con forza: 4 reti, 4 assist, prestazioni decisive e una continuitĂ che lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della rosa. Lorenzo e il Martina ancora insieme, per sognare piĂą di prima. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - L’estro di Ievo pronto ad incantare ancora Martina

