Consegnate le Bandiere Verdi agli 11 località balneari abruzzesi a misura di bambino

Consegnate, alla presenza del sottosegretario della giunta regionale con delega al Turismo Daniele D’Amario e all’assessore regionale alle AttivitĂ produttive Tiziana Magnacca le 11 Bandiere Verde assegnate per il 2025 ad altrettanti comuni abruzzesi che si distinguono come localitĂ balneari a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Consegnate le bandiere blu agli operatori balneari: per il terzo anno saranno esposte nei lidi - GALLIPOLI - Si è svolta ieri mattina presso la sala riunioni del Comune di Gallipoli in via Pavia, la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu 2025, il riconoscimento assegnato anche quest’anno alla città bella dalla Foundation for Environmental Education (Fee).

UNA FESTA DI ORGOGLIO: CONSEGNATE LE BANDIERE BLU 2025 AGLI OPERATORI BALNEARI DI CORIGLIANO-ROSSANO! Si è svolta domenica pomeriggio, in un'atmosfera di grande festa e partecipazione, la cerimonia di consegna della Bandiera Bl Vai su Facebook

La bandiera blu consegnata ai balneari: «Da 26 anni Castiglione della Pescaia garanzia di qualità » - Il Giunco Vai su X

