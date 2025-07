La nuova Roma è ripartita ufficialmente ieri da Trigoria, dove ha preso il via la stagione 202526. A inaugurare la giornata è stato un pranzo “di famiglia” fortemente voluto da Gian Piero Gasperini, per creare fin da subito un clima coeso e condiviso. Tutti e ventisette i giocatori convocati per l’inizio del ritiro si sono riuniti nella sala mensa del centro sportivo, eccezion fatta per Abdulhamid, atteso per il 20 luglio dopo gli impegni con la nazionale, e Lorenzo Pellegrini, che rientrerĂ tra oggi e domani dopo l’intervento al setto nasale. Il messaggio di Gasperini. Come riportato da l Corriere dello Sport, è bastato un piatto di pasta al pomodoro per inaugurare una nuova avventura che parte con l’entusiasmo del nuovo tecnico e la volontĂ di dare una svolta al progetto giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, via alla nuova stagione: prime corse e il messaggio di Gasperini