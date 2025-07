Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 14 luglio

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 14 luglio 2025 Ariete I transiti planetari che si incrociano nel vostro segno dovrebbero orientare noi tutti verso un nuovo o un altro modo di vivere la vita, la società , il mondo. Questo per dirvi che siete protagonisti assoluti di questo oroscopo e lo sarete ancora a lungo, a voi personalmente raccomando per oggi un certo distacco, solo apparente, dalle questioni materiali ed economiche. Avete però l'opportunità di liberarvi delle scorie e ricominciare daccapo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

