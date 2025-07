Monitoraggio sull’orientamento scolastico as 2024 25 | al via dal giorno 11 si concluderà il 31 agosto 2025

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un'importante azione di monitoraggio relativa alle attivitĂ di orientamento svolte nelle scuole secondarie durante l’anno scolastico 202425, in attuazione delle Linee guida per l'orientamento (D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, punto 13). L'articolo Monitoraggio sull’orientamento scolastico a.s. 202425: al via dal giorno 11 si concluderĂ il 31 agosto 2025 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

