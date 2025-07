L’auto elettrica rallenta in Cina e sparisce dagli Usa | a crederci è rimasta l’Europa

Il governo di Pechino è alle prese con la guerra dei prezzi tra costruttori nazionali, quello di Washington ha sospeso qualsiasi forma di sostegno: solo Bruxelles ancora valuta un futuro 100% a batteria dal 2035. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L’auto elettrica rallenta in Cina e sparisce dagli Usa: a crederci è rimasta l’Europa

