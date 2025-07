È calcio di luglio e contro una formazione dilettantistica, ma una prima impressione sui nuovi la si è avuta. Intanto Dionigi è ripartito dal 3-4-2-1, assetto chiaro e preciso. Rozzio già concentrato: il capitano un paio di volte ha urlato per richiamare i suoi, come quando ha chiamato a gran voce "Cava", cioè Cavalletti, spronandolo a spingere di più. Non esistono amichevoli per Paolo: massima attenzione. Bonetti e Cavallini si sono scambiati spesso i ruoli: un po’ difensori di sinistra nella difesa a 3, un po’ esterni di centrocampo molto offensivi. Portare i difensori in avanti è un mantra di Dionigi, vedi le discese di Lucchesi l’anno scorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La partita: i nuovi hanno ben impressionato. Tripletta di Conté. Basili: gol e fisicità