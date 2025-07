Guerra in Ucraina news Trump invia i Patriot a Kiev ma paga la Nato E Berlino cambia ancora idea | Niente missili Taurus

Washington, 14 luglio 2025 - Donald Trump invierĂ in Ucraina sistemi di difesa antiaerea Patriot, ma pagherĂ la Nato. Il presidente Usa ha dichiarato tutta la sua delusione verso Vladimir Putin: "Ha davvero sorpreso molte persone. Parla gentilmente e poi alla sera bombarda tutti", anticipando anche che oggi farĂ "un'importante dichiarazione da fare sulla Russia". Il tycoon però non vuole mettere mano al portafoglio, e per questo sempre oggi incontrerĂ il segretario generale della Nato Mark Rutte  per chiarire che "in realtĂ invieremo loro vari equipaggiamenti militari molto sofisticati e ce li pagheranno al 100%". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra in Ucraina news, Trump invia i Patriot a Kiev, ma paga la Nato. E Berlino cambia ancora idea: “Niente missili Taurus”

Accordo di pace Russia-Ucraina, l'ultima proposta di Trump: Zelensky accetti l'occupazione | Media: "Nel piano Usa Kiev non deve chiedere l'ingresso nella Nato" - Gb: "Rinviati i colloqui di pace tra ministri a Londra".??????Putin propone di congelare la guerra lungo la linea del fronte.

Trump ottimista su un’intesa Russia-Ucraina in settimana, Kiev può dimenticarsi la Nato - Volodymyr Zelensky alle strette: gli Usa premono per la concessione della Crimea e garantiscono a Mosca l’esclusione degli invasi dal Patto atlantico.

Facciamo la guerra allo scopo di evitarla nel nome della pace, Europa cagnetta di Usa e Nato si arma minacciando la Russia e prolungando il conflitto in Ucraina - L’Occidente pacifista nemico della Guerra e amico dei Diritti Umani, continua ad armarsi, a portare le armi nelle zone di maggiore pericolo, fino a minacciare la Russia e a impegnarsi a garantire che la guerra in Ucraina durerà ancora molto, mieterà altre vittime e altre distruzioni, e la trattativa

