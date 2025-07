Caffè scorretto L’Italia fattura oltre 5,2 miliardi Male crisi globali e la tagliola prezzi affossano la qualità

L'italiano medio, ammesso che esista, ha poche certezze. Con una di queste ama svegliarsi: il caffè. Per lui è un affare italiano, il solo caffè degno di essere chiamato così è un espresso servito da un bar di una nostra città (più vicino si trovi a Napoli e meglio è) e tutto il resto è una faccenda di barbari ineducabili. Punto. Il mondo ci ha concesso l’onore di adottare la nostra lingua del caffè, come secoli fa avvenne con la musica: e quindi espresso, macchiato, cappuccino, latte eccetera (e pazienza per certe pronunce irricevibili). Ma l’Italia non è il Paese che beve più caffè al mondo: in questa speciale classifica siamo al 13° posto con 5,9 kg pro capite (dati dell’Ico, l’International coffee organization), superati da tutti i Paesi scandinavi, dai Paesi Bassi, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio, dal Lussemburgo, dal Canada, dall’Austria e anche dalla Bosnia-Erzegovina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caffè scorretto. L’Italia "fattura" oltre 5,2 miliardi. Male crisi globali e la tagliola prezzi affossano la qualità

