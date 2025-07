Bologna e Beukema la separazione è fatta L’olandese al Napoli per 31 milioni più bonus

Il braccio di ferro è terminato, affare fatto per il passaggio di Sam Beukema al Napoli: l'olandese non salirà in ritiro con i rossoblù, come da lui richiesto e auspicato, e ieri non si è neanche allenato con i compagni. Proprio ieri, infatti, è iniziato lo scambio di documenti e già oggi il difensore centrale potrà svolgere le visite mediche con i partenopei per poi salire con i campioni d'Italia di Antonio Conte nel ritiro di Dimaro, in Val di Sole. Il tiramolla è finito: il Napoli alla fine ha accontentato le richieste del Bologna, che dal canto proprio ha abbassato le pretese sulla parte fissa, arrivando comunque molto vicino ai 35 milioni richiesti.

In questa notizia si parla di: napoli - bologna - beukema - olandese

