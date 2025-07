Tanta Lube nell’Italia di De Giorgi Oggi la partenza per la Slovenia

L’Italia di Ferdinando De Giorgi, con i giocatori della Lube Fabio Balaso, Mattia Bottolo e Giovanni Gargiulo, parte stamattina alle 11 da Venezia per raggiungere in bus la cittĂ di Lubiana, in Slovenia, sede della terza e ultima tappa della Vnl 2025. Qui gli azzurri (inseriti nella Pool 8) vanno a caccia della qualificazione, a partire dalla sfida d’esordio in programma dopodomani alle 16.30 contro la Serbia. Successivamente sfideranno, il giorno seguente, sempre alle 16.30, l’Ucraina, per poi giocare – dopo un giorno di pausa –, sabato 19 luglio, contro i padroni di casa della Slovenia alle ore 20. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tanta Lube nell’Italia di De Giorgi. Oggi la partenza per la Slovenia

