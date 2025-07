Iacomoni ’re’ delle due Province. Vangi domina la giornata del pedale.

La vittoria dopo il dramma. Il trentino Federico Iacomoni, 23 anni compiuti quattro giorni fa ha festeggiato in Toscana la sua prima vittoria dopo il drammatico incidente dell’autunno 2023, imponendosi nell’84° Giro delle Due Province a Marciana di Cascina. L’atleta fu vittima di un pauroso incidente nel novembre 2023 quando in allenamento fu investito frontalmente da un’auto riportando le fratture al braccio sinistro, al bacino e all’osso sacro, con contusioni polmonari. Sul palco di arrivo ha tenuto a ringraziare i suoi genitori e quanti gli sono stati vicini per tanti mesi prima di riprendere con il ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

