ALTRE DI MERCATO Il difensore Troilo? Costa 11 milioni

"Il valore di Troilo è di 11 milioni di dollari per l’80%". Queste le dichiarazioni di Luis Fabian Aritme, presidente del Belgrano, rilasciate al termine della partita vinta contro l’Huracan ai microfoni di Fanaticos, testata locale. Una cifra alta per il difensore ventiduenne, che potrebbe così allentare l’interesse da parte del Pisa, che da inizio estate ha messo gli occhi sul calciatore. Da capire se la squadra nerazzurra possa varare su altri profili, oltre a Siebert del Fortuna Düsseldorf. Per quanto riguarda la metà campo, l’intento per la regia è quello di riacquistare Markus Solbakken, a una cifra nettamente inferiore ai 2,5 milioni inizialmente pattuiti per il riscatto dallo Sparta Praga, adesso fuori rosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net