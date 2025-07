Il valore del Microfono d' oro

In Italia ci sono tanti premi per la musica e per il cinema ma molti pochi per la radio. Perciò vale doppio il «Microfono d'oro» consegnato l'altro giorno nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma e organizzato dal giornalista Fabrizio Pacifici con l'onorevole Fabrizio Santori. Vale doppio perché individua talenti radiofonici che meritano applausi come Elisabetta Ferracini (nella foto) per In viaggio con Elisabetta su Rai Isoradio, premiata per «L'interazione con il pubblico», o Carolina Rey, Charlie Gnocchi, Paolo Cavallone e Carlo Elli per No Problem, W l'Italia su Rtl 102.5 premiati per il loro «programma di costume» e il The Rock Show di Radio Rock con Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

