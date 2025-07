Stroncata dalla malattia sopportata con forza e coraggio | era mamma di 4 figli

La comunit√† di Prevalle √® in lutto per la scomparsa di Oriana Scovolo, stroncata a soli 59 anni da una grave malattia "sopportata con molta forza e coraggio", fanno sapere i familiari. Con immenso dolore ne danno l'annuncio il compagno Maurizio Tobanelli, i figli Manuel con Giada, Samantha, Asia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

