Mai così in pericolo dal 1945 L' allarme di Parigi sui piani di Putin

La Francia, prima e unica potenza nucleare dell'Unione Europea, è il " principale avversario " della Federazione Russa sul continente? Sarebbe un'ammissione di Vladimir Putin, secondo quanto afferma nei giorni scorsi dal Capo di Stato Maggiore della Forze armate francesi, generale Thierry Burkhard. La ragione troverebbe un legame con il sostegno che Parigi ha sempre fornito all'Ucraina per concederle parte dell'appoggio internazionale e quelle capacità " pratiche " - come i missili da crociera Scalp e i caccia Mirage 2000 - necessarie a difendersi dalla "operazione militare speciale" per la " denazificazione " del territorio ucraino.

“La presunta figlia di Putin lavora a Parigi in gallerie d’arte che espongono artisti pacifisti” - Elizaveta Krivonogikh, la presunta figlia del presidente russo Vladimir Putin nata nel 2003, sarebbe la manager di due gallerie d’arte di Parigi, rinomate per l’esposizione di opere contro la guerra.

Macron torna a parlare con Putin, la telefonata di 2 ore su Iran e Ucraina. Le accuse dal Cremlino e l’appello da Parigi per la tregua - È durata circa due ore la telefonata tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello francese, Emmanuel Macron.

