Tarantini Time Quotidiano L’Amministrazione Comunale di Ginosa ritiene doveroso intervenire pubblicamente in merito alle recenti pronunce del TAR Lecce sulle concessioni demaniali marittime. Sin dall’inizio, abbiamo agito a tutela della collettivitĂ e del territorio, convinti che la gestione della costa debba rispondere a criteri di legalitĂ , trasparenza e visione strategica, e non a logiche emergenziali o speculative. Le sentenze del TAR rappresentano un primo grado di giudizio. Siamo consapevoli che sarĂ il Consiglio di Stato, da cui tutto ha avuto origine, la sede naturale per definire con chiarezza i principi applicabili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Concessioni balneari, Comune di Ginosa: “impugneremo sentenze presso Consiglio di Stato”