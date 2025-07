Bambini uccisi mentre raccoglievano acqua a Gaza

Diversi bambini sono stati uccisi domenica in un attacco aereo israeliano contro un punto di distribuzione dell’acqua, nella zona centrale di Gaza, hanno affermato funzionari sanitari, uno dei tanti incidenti mortali nel territorio che si verificano mentre i colloqui di cessate il fuoco a Doha vacillano. Le speranze per gli ultimi negoziati erano alte, ma dopo giorni di trattative le due parti si sono accusate a vicenda di aver bloccato un accordo mentre sul campo non c’è stata tregua nella campagna militare di Israele, ripresa dopo il crollo dell’ultimo cessate il fuoco a marzo. Il ministero della Salute palestinese ha riferito domenica che 139 corpi sono stati trasportati negli ospedali di Gaza nelle ultime 24 ore, con diverse vittime ancora sotto le macerie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Bambini uccisi mentre raccoglievano acqua a Gaza

