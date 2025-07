corbynellerie e il veleno marxislamista

Prendi i due veleni che stanno erodendo alla base il pluralismo democratico, vale a dire la sinistra radicale neo marxista fatta di reddito per chi non lavora e tasse per chi lavora e l'islamismo e fanne un solo partito. Ed ecco che grazie a un riesumato Corbyn prende forma il disegno che il Pd in Italia (non capisco ancora se coscientemente o inconsciamente) sta favorendo anche da noi. Un'accozzaglia di dogmi che cancellano tutte le battaglie del Novecento che resero la sinistra vincente nel secolo breve. Il Regno Unito, non a caso, alle ultime amministrative ha votato in massa per Farage. In Germania vogliono licenziare dipendenti pubblici iscritti ad Afd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Corb(yn)ellerie e il veleno marxislamista