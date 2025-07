Effetto dazi sui mercati Si rafforza il dollaro deboli le borse

Prime reazioni dei mercati all’annuncio di dazi al 30% dal primo agosto per Unione europea e Messico, arrivato sabato scorso. Per ora niente terremoti. Il dollaro si mostra tonico sull’euro e guadagna lo 0,3% a 1,165. Ciò è quanto, in linea teorica, dovrebbe accadere quando si impongono dei dazi ma che finora non era avvenuto a causa della vendita di asset statunitensi da parte degli investitori. In calo anche la sterlina a 1,3466 e il franco svizzero a 1,2541 sul dollaro. In rialzo le criptovalute, con il bitcoin che supera i 121mila dollari. Qui pesa anche l’attesa per una legislazione statunitense particolarmente favorevole al settore, all’esame del Congresso questa settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Effetto dazi sui mercati. Si rafforza il dollaro, deboli le borse

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietà di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Mercati finanziari a rischio collasso: l'allarme di Joachim Nagel sui dazi USA - I mercati finanziari erano "prossimi al collasso" dopo gli annunci sui dazi degli Stati Uniti ad aprile, evidenziando la loro vulnerabilità a politiche economiche irregolari.

Benetti (BPER Banca Private Cesare Ponti): "Post dazi fase negoziale complessa che condizionerà i mercati per un tempo imprevedibile" - Il Giornale d'Italia ha intervistato Pio Benetti, CIO di BPER Banca Private Cesare Ponti: "Premiati i portafogli con un peso azionario significativo e obbligazioni a breve/media scadenza con ossessivo controllo del rischio emittente" Pio Benetti, CIO di BPER Banca Private Cesare Ponti, in occ

Dazi, l'effetto Trump sul Made in Caserta: «Ma la qualità ci premia» - L'impatto sulla provincia di Caserta ci sarà dopo l'ultimo annuncio del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sui dazi al 30% sui prodotti italiani a partire dal primo ... Si legge su ilmattino.it

Dazi, l'intervista a Luigi della Gatta «L'incertezza la maggiore criticità tutto questo non fa bene ai mercati» - Presidente, in relazione alla situazione attuale dei dazi, qual è il quadro generale dell'export casertano verso gli Stati Uniti? Segnala ilmattino.it