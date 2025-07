Violento incidente tra un' auto e una moto | grave motociclista

Violento incidente tra un'auto e una moto a Solaro (Milano), nella mattinata di lunedì. Grave incidente a Solaro, nel MilaneseAttorno alle 7, tra via Antonio Meucci e la strada statale 527 Bustese, un motociclista e un automobilista si sono scontrati. Ad avere la peggio è stato un trentottenne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - violento - auto - moto

Auto a fuoco dopo violento incidente, sei giovani rimasti feriti: indagini della polizia in corso - Sono sei i giovani rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi nella notte ad Acireale. L'impatto, particolarmente violento,ha provocato l'incendio di uno dei due mezzi coinvolti.

Incidente all'alba sulla Statale 272: il violento impatto al solito incrocio di San Matteo - Quattro ambulanze del 118, alle prime luci dell'alba, sono intervenute sulla Statale 272, all'incrocio di San Matteo, all'intersezione della Sp 27 che collega Apricena a Foggia, sulla strada che collega San Severo a San Marco in Lamis, nel solito punto già teatro di incidenti anche mortali.

Violento incidente sulla via Emilia di Fombio: due feriti gravi e traffico in tilt - Fombio (Lodi), 16 maggio 2025 – Scontro tra due auto sulla via Emilia, due feriti. Drammatico incidente, alle 15.

Incidente tra moto e auto a Catanzaro, ferito centauro su viale Cassiodoro: Momenti di tensione nel primo pomeriggio su Viale Cassiodoro a Catanzaro, nei pressi dell’incrocio con Viale Lucrezia della Valle, dove si è verificato un violento incidente stradale ch Vai su Facebook

Un violento scontro ha coinvolto un’auto e una moto si è verificato nelle ultime ore sulla Statale 106 Vai su X

Violento incidente tra un'auto e una moto: grave motociclista nel Milanese; Incidente tra auto e moto: centauro 49enne grave dopo il volo sull'asfalto; Incidente a Vergiate, violento scontro tra una moto e un'auto: muore 19enne sbalzato a diversi metri dopo il contatto.

Incidente a Vergiate, violento scontro tra una moto e un'auto: muore 19enne sbalzato a diversi metri dopo il contatto - Al volante dell’auto che ha impattato con la moto c’era un uomo di 65 anni che non è rimasto ferito nell’incidente ... Come scrive milano.corriere.it

Auto contro moto tra Remanzacco e Moimacco, grave il centauro: elitrasportato d’urgenza in ospedale - REMANZACCO (UDINE) — Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, 13 luglio, intorno alle 17:00, sul ponte che collega Remanzacco all'area industriale di Moimacco, coinvolgendo un’ ... Scrive nordest24.it