La grandezza di Jannik Sinner. Il primo tennista italiano a vincere Wimbledon. Solo a ripeterlo fa impressione. La partita: un primo set ben giocato da entrambi ma vinto da Alcaraz, un secondo piuttosto equilibrato ma vinto da Jannik. Poi non c'è stata più partita mentalmente. L'italiano ha detronizzato lo spagnolo, che pure aveva avuto qualche scivolone durante il torneo. Il Corriere della Sera analizza il tifo italico di ieri pomeriggio. Sinner ha persino domato l'ultrà che è in noi italiani (Corsera). Scrive così il quotidiano a firma Gramellini: "Un italiano che vince a Wimbledon rientra nel novero delle imprese a cui un appassionato di tennis nato nel secolo scorso immaginava di poter assistere in questa vita.

Sinner ha persino domato l'ultrà che è in noi, rendendolo elegante e gentile (Corsera)