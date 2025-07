Inter U23 al via oggi il raduno ad Appiano Gentile | ecco i ragazzi sui quali può contare mister Vecchi!

Inizia il progetto per la seconda squadra. Oggi inizia una nuova avventura per l’ Inter: il raduno dell’Under 23, che da quest’anno prenderĂ il posto della Spal in Serie C, segna l’inizio di un capitolo importante per il club nerazzurro. La squadra si ritrova a Pinetina per cominciare il suo percorso sotto la guida di Stefano Vecchi, ex allenatore del Vicenza, con un passato di successo alla guida delle giovanili interiste. A parlarne è la Gazzetta dello Sport. Un’importante novitĂ per il calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

