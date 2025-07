A Webuild nuovi lavori per 600 milioni dollari in Arabia Saudita

Webuild rafforza la sua presenza in Arabia Saudita con nuovi lavori per circa 600 milioni di dollari nell'ambito del progetto Diriyah Square. Il valore complessivo delle opere affidate a Webuild dalla Diriyah Company negli ultimi anni per la trasformazione di Diriyah, sale quindi a circa 2 miliardi di dollari. Diriyah, sede del sito patrimonio dell'Unesco di At Turaif, si trova a nord-ovest di Riyadh ed è destinata a diventare uno dei principali poli culturali e commerciali del Regno. "Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto di così grande valore simbolico e strategico per l'Arabia Saudita.

