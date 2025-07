Sottocorona avverte | Deve ancora iniziare Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta

Il crollo drastico delle temperature e l'inizio di una nuova ondata di maltempo hanno fatto credere agli italiani che l'estate fosse in pausa, ma tutto lascia crede che non √® cos√¨ e che la bella stagione, al contrario, "deve ancora cominciare". Questo √® quanto sotiene Paolo Sottocorona, che anche oggi √® intervenuto a Omnibus per diffondere le ultime previsioni meteo. Ieri "c'√® stata una situazione di forte instabilit√†", ha ricordato, e "qualche nuvole pi√Ļ consistente" rimane sulle zone alpine, sul medio Tirreno e sulle zone del Centro. Per il resto, per√≤, il quadro suggerisce che tutto sar√† "tranquillo". 🔗 Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Deve ancora iniziare". Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta

In questa notizia si parla di: sottocorona - deve - avverte - iniziare

Meteo, Sottocorona avverte: Deve ancora iniziare. Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta.

Meteo, Sottocorona avverte: "Deve ancora iniziare". Caldo o pioggia? Cosa ci aspetta - Il crollo drastico delle temperature e l'inizio di una nuova ondata di maltempo hanno fatto credere agli italiani che l'estate fosse in ... Si legge su iltempo.it

Meteo, Sottocorona avverte: "Nuvole azzurrine". Ecco cosa promettono - "Le nuvole azzurrine, rispetto a quelle bianche sull'Atlantico, sono nuvole molto basse ma non portano maltempo", ha detto per iniziare l'esperto, specificando poi che "qualche precipitazione di ... Come scrive iltempo.it