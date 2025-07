Jannik Sinner sfonda il muro dei 12000 punti senza giocare 3 mesi! | solo i Fab4 ci erano riusciti

Jannik Sinner ha realizzato un’impresa senza precedenti nella storia del tennis italiano, vincendo il torneo di Wimbledon dopo aver sconfitto in finale il fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz per 4-6 6-4 6-4 6-4. Tra settore maschile e femminile, nessun giocatore azzurro era mai riuscito infatti a trionfare in singolare sull’erba londinese dell’All England Club. Il 23enne altoatesino ha conquistato così il quarto titolo Slam della carriera, dopo la doppietta a Melbourne (2024-2025) e la vittoria nell’ultima edizione degli US Open, portandosi a -1 da Alcaraz in attesa di provare ad agganciarlo (e magari superarlo) avendo a disposizione i prossimi due appuntamenti Major sul cemento tra Flushing Meadows e Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner sfonda il muro dei 12000 punti (senza giocare 3 mesi!): solo i Fab4 ci erano riusciti

