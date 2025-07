Battuto il ct terrarossa per 4 a 0. The Village promosso in D1. In finale vittoria perentoria.

Il circolo tennis The Village di Grosseto è stato promosso in D1. Il team, formato da Fabio Caniglia, Nicola Medei, Federico Gianmarioni, Carlo Vagheggini, Daniel Dell’Omodarme e Gianluca Carlini ha mostrato determinazione, coesione e grande spirito di squadra, imponendosi nella finale contro il Circolo Tennis Terrarossa con un perentorio 4-0. Un successo pienamente meritato, frutto di un percorso costruito con impegno e passione, sotto la guida esperta e carismatica del capitano il maestro Sandro Di Trento, responsabile tecnico della scuola tennis del Village. A fare la differenza è stato il mix vincente tra esperienza e freschezza: la squadra, infatti, ha saputo integrare con successo i maestri del circolo e le giovani promesse cresciute nella scuola tennis del Village, dimostrando che tale sinergia può creare risultati importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

