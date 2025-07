Ternana nuova stagione con tante incognite Al lavoro con il nodo proprietà da sciogliere

Per ora nessun volto nuovo. Ma non vanno trascurati alcuni giovani di talento. Il gruppo che si raduna questa mattina al “Garden“ e che nel pomeriggio (ore 18) sosterrà il primo allenamento all’antistadio, agli ordini di Fabio Liverani, è soltanto un primo bozzetto della Ternana che sarà . Incidono le esigenze dovute alla spending review e la fase di transizione societaria (vedi trattativa di cessione in atto, su cui si riflette anche l’iter per la realizzazione del nuovo stadio), che si sovrappongono alle consuete e inevitabili logiche di mercato. È dunque difficile ipotizzare quanti e quali calciatori rimarranno in maglia rossoverde, fermo restando che sussiste la volontà di confermare alcuni dei più esperti (previo trattativa tutt’altro che agevole in alcuni casi), ma anche i più giovani Vitali, Donati, Romeo, Damiani e Maestrelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, nuova stagione con tante incognite. Al “lavoro“ con il nodo proprietà da sciogliere

In questa notizia si parla di: ternana - stagione - tante - incognite

Virtus Entella e Ternana chiudono la stagione regolare con un pareggio a reti bianche - VIRTUS ENTELLA 0 TERNANA 0 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (39’ st Ndrecka), Karic (13’ st Costa), Di Noia, Franzoni, Di Mario (26’ st Boccadamo), Castelli (13’ st Casarotto), Guiu (26’ st Fall).

Pescara-Ternana, Fabio Liverani: “Giocare senza remore ripensando a tutti i sacrifici fatti in stagione” - Un solo risultato per cercare di strappare l’ultimo biglietto a disposizione per la Serie B. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto alla vigilia di Pescara-Ternana, finalissima di ritorno dei Play Off di Serie C in programma sabato 7 giugno (ore 21.

Ternana, le date ufficiali della nuova stagione: i rossoverdi debuttano contro l’Entella - La stagione agonistica della Ternana scatterà ufficialmente domenica 10 agosto. I rossoverdi infatti saranno impegnati al Comunale di Chiavari contro l’Entella nel primo turno della Coppa Italia Frecciarossa.

, ` : , A meno di un mese dall’inizio del ritiro di Norcia, il Catania è chiamato a fare chiarezza sul futuro della rosa. Mister Toscano, memore della scorsa stagione, Vai su Facebook

Ternana, nuova stagione con tante incognite. Al “lavoro“ con il nodo proprietà da sciogliere; Ternana-Arezzo 3-1: amaranto sconfitti al Liberati, Bucchi debutta con un ko; Ternana. La notte più amara. Si salva il Bari (che domina al Liberati e vince 0-3). Rossoverdi in serie C.

Ternana, nuova stagione con tante incognite. Al “lavoro“ con il nodo proprietà da sciogliere - Il gruppo che si raduna questa mattina al “Garden“ e che nel pomeriggio (ore 18) sosterrà il primo allenamento all’antist ... Come scrive msn.com

Ternana, chi resta e chi parte? Liverani inizia la selezione - Oltre ai volti noti, saranno valutati anche diversi giocatori rientrati dai prestiti, non tutti reduci da stagioni brillanti o con minutaggio elevato. Riporta ternananews.it