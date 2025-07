infortunistica hurly burly e tabacchi giglio semifinaliste

Nel Tabellone A Banca Mediolanum le semifinali saranno SS Infortunistica-Hurly Burly e Tabacchi Levigatura Marmi-Giglio. L’SS Infortunistica va ad un passo dall’eliminazione, ma la spunta di misura sul XM Futsal Futuro: dopo l’eurogol di Boarini va sotto 1-2, Sgobbi con una deviazione sotto porta e De Gregorio che trafigge Squarzoni portiere di movimento; ma R. Culi smarca Alushi per il 2-2 e Squarzoni si riscatta con un intervento prodigioso su Dolcetti e con il lancio con il contagiri per il 3-2 sempre di Culi. L’Hurly Burly si conferma giustiziere del Ristorantino Sidun, ma mai come questa volta il Sidun può mangiarsi le mani: avanti per 4 volte, doppiette di Cannizzaro e Castellino si fa raggiungere sul 4-4 dalle giocate di Sisti e Serafini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

