Taremi Inter l’iraniano viene incontro al club e apre alla cessione! Il retroscena sul confronto avuto con la dirigenza

: le ultime. Mehdi Taremi ha deciso di mettersi a disposizione. Nonostante fino a un mese e mezzo fa fosse relegato in panchina, senza riuscire a lasciare il segno quando chiamato in causa, oggi la sua situazione è diversa. Il reparto offensivo dell’Inter è cambiato, con l’arrivo di nuovi volti come Pio Esposito e Bonny. Questo ha spinto Taremi a fare un passo indietro e a dare la sua disponibilità nel caso arrivassero offerte al tavolo dei dirigenti del mercato Inter. La disponibilità di Taremi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Taremi Inter, l’iraniano viene incontro al club e apre alla cessione! Il retroscena sul confronto avuto con la dirigenza

In questa notizia si parla di: inter - taremi - iraniano - viene

Taremi e la continuità cercata. L’Inter rinnova la sua fiducia! - Mehdi Taremi sta trovando sempre più spazio all’Inter grazie alle sue prestazioni in Serie A e Champions League.

Taremi verso la seconda di fila con l’Inter e stavolta punta a timbrare - Taremi si prepara in vista di Inter-Lazio. L’iraniano dovrebbe scalzare sia Joaquin Correa che Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram.

Inter: Arnautovic non è ancora al meglio, Taremi favorito su Correa contro il Milan - Nonostante dalle prove di formazione della vigilia sembrava che Simone Inzaghi volesse giocarsi la semifinale di ritorno di Coppa Italia affidandosi.

Taremi Inter, futuro in bilico! Prosegue la telenovela, ma c’è una certezza. L’attaccante iraniano ha detto no a loro Vai su X

? Su Taremi la squadra seriamente interessata é il Fulham in Premier League. Nei prossimi giorni l’attaccante iraniano é atteso in Italia. - Hatam Shiralizadeh Vai su Facebook

Il triste addio di Taremi: dall'Iran all'Italia solo per fare le valigie, c'è il Besiktas (a zero?); CdS - Dal Fulham al Fenerbahce: quattro club su Taremi. L'Inter fissa il prezzo per l'iraniano; Inter in apprensione per l'attaccante Taremi, bloccato in Iran per la guerra.

Inter, Taremi valuterà le offerte: Besiktas e Fulham sull'attaccante nerazzurro - Sembra essere sempre più lontano dal Milano il futuro di Mehdi Taremi. Si legge su tuttomercatoweb.com

Mercato Inter, Taremi ai saluti: quattro club in pressing sull’iraniano - Mehdi Taremi si prepara per i saluti: ci sono due club sulle tracce dell’attaccante nerazzurro. Segnala spaziointer.it